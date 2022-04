Investir dinheiro no Nubank é possível por meio do aplicativo do banco digital , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Usuários interessados no serviço podem fazer aplicações em três opções de fundos de investimento, incluindo ações, e também em Certificados de Depósitos Bancários (CDB). O processo para investir no Nubank consiste em responder um teste de perfil de investidor e criar uma conta NuInvest. Depois, basta escolher uma opção de investimento e selecionar o valor a ser aplicado.

Há opções de aplicações a partir de R$ 1. Na área reservada para investimentos, o app ainda exibe informações sobre os produtos disponíveis, como funcionamento, estratégia, tempo de resgate e mais. Na tela inicial de investimentos, o usuário pode acompanhar todo o processo da aplicação. No tutorial a seguir, saiba como investir no Nubank.

1 de 19 Tutorial ensina como investir no Nubank pelo aplicativo; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo Tutorial ensina como investir no Nubank pelo aplicativo; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como investir pelo app Nubank

Passo 1. Abra o aplicativo Nubank e role a tela inicial até embaixo para encontrar a opção "Investimentos". Feito isso, aperte sobre ela. Depois, vá em "Começar";

2 de 19 Para acessar a parte de Investimentos no app Nubank, role a tela inicial para baixo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Para acessar a parte de Investimentos no app Nubank, role a tela inicial para baixo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Para investir no Nubank pela primeira vez, é preciso responder ao teste de perfil de investimento. O app exibirá um formulário. Para começar, toque em "Continuar". Em seguida, responda às perguntas exibidas na tela selecionando uma das opções de resposta. Feito isso, continue o teste ao tocar na seta indicada;

3 de 19 Tela inicial do teste de perfil de investidor no app do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do teste de perfil de investidor no app do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Escolha "Sim" ou "Não" para continuar. Depois, informe sua renda mensal e aperte a seta indicada;

4 de 19 É necessário responder o teste de perfil para investir dinheiro no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco É necessário responder o teste de perfil para investir dinheiro no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Continue a responder as perguntas do teste de perfil ao tocar sobre uma das opções exibidas na tela. Com o teclado do celular, digite a quantia que tiver investido, se for o caso. Se não, basta tocar em "Não tenho" para prosseguir. Após responder as perguntas, vá na seta para seguir para a próxima tela;

5 de 19 Investimento no Nubank vale a pena? Usuário deve responder teste de perfil para continuar e descobrir — Foto: Reprodução/Marcela Franco Investimento no Nubank vale a pena? Usuário deve responder teste de perfil para continuar e descobrir — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Para continuar, digite a resposta da pergunta ou toque nas opções "Não tenho" e "Não investi";

6 de 19 Perguntas do teste de perfil de investidor do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Perguntas do teste de perfil de investidor do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Volte a responder as perguntas referentes aos riscos que você está disposto a correr e formação profissional ao selecionar a opção que condiz com a sua realidade. Toque na seta para continuar;

7 de 19 Continuação do teste de perfil para investir dinheiro no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Continuação do teste de perfil para investir dinheiro no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. A última pergunta do teste é relacionada ao seu nível de conhecimento em investimentos. Escolha uma das opções e toque em "Ver Resultado" para conferir as suas características de investidor. Depois, pressione em "Ir para investimentos";

8 de 19 Siga o tutorial para entender como investir no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Siga o tutorial para entender como investir no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. O app, então, mostrará as opções de aplicação do fundo de investimento Nubank de acordo com o resultado do teste do seu perfil. Escolha um dos investimentos que aparecem no app em "Ver opções". Antes de aplicar o dinheiro de fato, é preciso criar uma conta NuInvest pelo aplicativo. Para isso, vá em "Continuar";

9 de 19 Usuário deve escolher uma das opções de investimento para começar a criar sua conta NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco Usuário deve escolher uma das opções de investimento para começar a criar sua conta NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Toque na seta indicada e, depois, role a tela para baixo para encontrar o estado em que nasceu. Feito isso, toque sobre ele;

10 de 19 Preenchimento de estado onde nasceu para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco Preenchimento de estado onde nasceu para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Agora, aperte a seta de baixo para selecionar sua cidade natal. É possível otimizar a busca na barra de pesquisa, bastando digitar o município em que nasceu. Depois, pressione sobre a sua cidade;

11 de 19 Seleção de cidade onde nasceu para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco Seleção de cidade onde nasceu para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Vá na seta para continuar. Em seguida, selecione uma opção referente ao seu estado civil e toque na seta novamente;

12 de 19 Seleção de estado civil para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco Seleção de estado civil para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. Selecione sua profissão. Ao rolar a tela para baixo, mais opções irão aparecer. Depois, toque em "Sim" ou "Não" para responder se está trabalhando atualmente;

13 de 19 Usuário deve selecionar sua profissão para continuar o processo de investimento no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Usuário deve selecionar sua profissão para continuar o processo de investimento no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 13. Feito isso, digite o nome da empresa em que trabalha. Depois, toque na seta. Agora, informe o CNPJ da companhia ou vá em "Continuar sem o CNPJ", uma vez que essa informação é opcional;

14 de 19 Usuário deve informar empresa onde trabalha para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco Usuário deve informar empresa onde trabalha para criar conta na NuInvest — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 14. Digite o valor aproximado que possui em conta corrente, poupança e investimento, e pressione a seta indicada. Continue o procedimento ao tocar em "Sim" ou "Não" referente à pergunta exibida na tela;

15 de 19 Continuidade do processo para criação da conta para investir no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Continuidade do processo para criação da conta para investir no Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 15. Em "Você declara imposto ao governo dos Estados Unidos", aperte em "Sim" ou "Não". Agora, use o teclado do celular para criar a senha da conta no local indicado. Feito isso, toque na seta;

16 de 19 Para finalizar a criação da conta na NuInvest, é preciso gerar uma senha — Foto: Reprodução/Marcela Franco Para finalizar a criação da conta na NuInvest, é preciso gerar uma senha — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 16. Agora, toque em "Confirmar e criar a conta". O Nubank, então, analisará as informações e confirmará a solicitação por e-mail. Em testes feito pelo TechTudo, a aprovação aconteceu em dois minutos. Depois disso, pressione "Continuar investindo";

17 de 19 Confirmação de criação de conta na NuInvest pelo aplicativo do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Confirmação de criação de conta na NuInvest pelo aplicativo do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 17. Selecione uma opção de investimento e toque em "conheça". O app, então, mostrará informações sobre o fundo de investimento em questão. É preciso ler para entender a estratégia usada na aplicação escolhida. Feito isso, vá em "Investir";

18 de 19 Investidor deve selecionar uma das opções de investimento que aparecem na tela do aplicativo do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Investidor deve selecionar uma das opções de investimento que aparecem na tela do aplicativo do Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 18. Digite a quantia que deseja investir e toque na seta. Para, enfim, investir o dinheiro no Nubank, digite sua senha;

19 de 19 Investindo no Nubank: é preciso digitar a senha para confirmar a ação — Foto: Reprodução/Marcela Franco Investindo no Nubank: é preciso digitar a senha para confirmar a ação — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto. Agora que você ja sabe como funciona o investimento no Nubank, crie uma conta NuInvest e faça suas aplicações pelo aplicativo.

