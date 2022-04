Como jogar Fortnite Mobile no PC com o emulador Bluestacks

Fortnite Mobile é a versão do Battle Royale da Epic Games para celular Android que ficou muito popular entre os jogadores. O game pode ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis, mas também é possível jogá-lo no computador através do emulador BlueStacks . Utilizar a plataforma para jogar no computador é uma boa alternativa para quem tem um PC que não atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo original, ou para quem não tem um smartphone que suporte a versão do game mobile.

1 de 14 É possível jogar Fortnite Mobile no PC com o emulador BlueStacks — Foto: Divulgação/Epic Games É possível jogar Fortnite Mobile no PC com o emulador BlueStacks — Foto: Divulgação/Epic Games

👉 Qual o melhor jogador de Fortnite do mundo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como jogar Fortnite Mobile através do emulador BlueStacks

Passo 1. Acesse a página de download do aplicativo BlueStacks no TechTudo e clique em “Baixar”;

2 de 14 Acesse a página do aplicativo Bluestacks no TechTudo — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues Acesse a página do aplicativo Bluestacks no TechTudo — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues

Passo 2. Na página do BlueStacks, clique na opção “Baixar BlueStacks 10” para fazer download do instalador do programa na versão mais atualizada;

3 de 14 Baixe o instalador do programa Bluestacks na versão atual — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Baixe o instalador do programa Bluestacks na versão atual — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 3. Após o download ser finalizado, clique no arquivo baixado para iniciar o processo de instalação;

4 de 14 Clique no arquivo e inicie a instalação de BlueStacks — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues Clique no arquivo e inicie a instalação de BlueStacks — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues

Passo 4. O instalador do emulador abrirá uma nova janela. Para iniciar, basta clicar em "Instale Agora";

5 de 14 Clique em "Instale Agora" para iniciar o processo de BlueStacks — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Clique em "Instale Agora" para iniciar o processo de BlueStacks — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 5. Na etapa a seguir, é necessário aguardar a instalação do programa terminar completamente;

6 de 14 Aguarde o instalador finalizar as configurações no computador — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Aguarde o instalador finalizar as configurações no computador — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 6. Com o programa totalmente baixado e instalado, é só clicar no ícone do aplicativo para rodá-lo;

7 de 14 Inicie BluesStacks ao clicar no botão indicado — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Inicie BluesStacks ao clicar no botão indicado — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 7. Na barra de pesquisa do BlueStacks, busque pelo navegador Chrome e clique em "Jogar";

8 de 14 No próximo passo, pesquise e acesse um navegador de internet — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues No próximo passo, pesquise e acesse um navegador de internet — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 8. Com o navegador aberto, digite na caixa de texto o link para o site da Epic Games (www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/download) e tecle enter;

9 de 14 Acesse o site da Epic Games através de um navegador — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues Acesse o site da Epic Games através de um navegador — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues

Passo 9. Na página da Epic Games, clique na opção Android para fazer o download do arquivo APK de Fortnite;

10 de 14 Clique no botão "Android" para baixar o arquivo disponibilizado pela Epic Games — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Clique no botão "Android" para baixar o arquivo disponibilizado pela Epic Games — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 10. Após o download do arquivo, volte para a tela inicial do aplicativo BlueStacks e clique no menu "Aplicativos do Sistema" para instalar o APK;

11 de 14 No próximo passo, clique na opção "Aplicativos do Sistema" — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues No próximo passo, clique na opção "Aplicativos do Sistema" — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 11. Após acessar os aplicativos do sistema, clique no ícone de pasta amarela para abrir o "Gerenciador de Mídia";

12 de 14 Abra o "Gerenciador de Mídia" para localizar o APK do jogo — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues Abra o "Gerenciador de Mídia" para localizar o APK do jogo — Foto: Reprodução/Gabriela Rodrigues

Passo 12. Clique no arquivo "EpicGamesApp.apk" para instalar o aplicativo da Epic Games no emulador;

13 de 14 Inicie a instalação do aplicativo da Epic Games para jogar Fortnite Mobile através do BlueStacks — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Inicie a instalação do aplicativo da Epic Games para jogar Fortnite Mobile através do BlueStacks — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues

Passo 13. Com o app da Epic Games já instalado, basta localizar o jogo Fortnite Mobile na lista e clicar em "Comprar". Agora é só iniciar o jogo e se divertir!

14 de 14 Localize o Fortnite Mobile na lista de jogos da Epic Games e comece a jogar através do BlueStacks — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues Localize o Fortnite Mobile na lista de jogos da Epic Games e comece a jogar através do BlueStacks — Foto: Reprodução/ Gabriela Rodrigues