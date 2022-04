Como jogar na loteria online

Interessados em jogar na loteria online podem recorrer ao site Loterias Caixa, que permite fazer apostas de forma oficial. Com a plataforma, é possível jogar na Mega-Sena, Quina, Lotofácil, entre outras modalidades, sem precisar comparecer a uma casa lotérica. O usuário pode escolher os números desejados manualmente ou optar pela modalidade “Surpresinha”, na qual o sistema seleciona dezenas aleatórias. Para jogar, é preciso ter mais de 18 anos e possuir um cadastro no site da Caixa com CPF e e-mail.