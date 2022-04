Como medir gramas em colher? App Calculadora Culinária converte medidas

É possível medir gramas em colher com o aplicativo Calculadora Culinária, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O app conversor permite descobrir a quantidade necessária dos ingredientes de uma receita em vários medidores, como colher de chá, de sopa, xícara, copo, gramas ou mililitros, além de apontar medidas equivalentes entre eles. Assim, a ferramenta ajuda quem quer fazer um prato e não tem o contador indicado, ou que não está acostumado com as proporções tradicionais.