Mudar local de votação dentro do mesmo município para as Eleições 2022 é um procedimento que pode ser feito pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ). A mudança é útil para pessoas que mudaram de endereço, mas permaneceram na mesma cidade, e possibilita votar em um local mais próximo da nova residência. Vale destacar que essa troca não altera o domicílio eleitoral do cidadão – para isso, ele deve transferir o título de eleitor para uma nova região .

Para fazer a mudança do local de votação pela Internet, o usuário deve informar seus dados pessoais, enviar uma foto de um documento oficial – como RH ou CNH – e uma selfie segurando o documento. A plataforma aceita arquivos nos formatos PNG, JPEG e PDF, com até 5 MB. Os arquivos são anexados à solicitação e enviados para análise da Justiça Eleitoral, que realiza a troca em até cinco dias úteis. Confira, a seguir, como alterar local de votação pelo site do TSE.

1 de 9 Procedimento ensina como mudar local de votação dentro do mesmo município pelo site do TSE — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Procedimento ensina como mudar local de votação dentro do mesmo município pelo site do TSE — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como fazer a biometria do título de eleitor pelo celular? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como mudar local de votação dentro do mesmo município pelo site do TSE

Passo 1. Para mudar local de votação dentro do mesmo município, acesse a página de Atendimento ao Eleitor no site do TSE (tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#/atendimento-eleitor) e clique em “Trocar Local de Votação”;

2 de 9 Veja como mudar local de votação online pelo site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como mudar local de votação online pelo site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Informe seu título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe nos campos indicados. Prossiga no botão “Entrar”;

3 de 9 No site do TSE, preencha os dados pessoais para mudar local de votação por zona e seção — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes No site do TSE, preencha os dados pessoais para mudar local de votação por zona e seção — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Veja a lista de locais disponíveis para votação na tela. Selecione o local desejado e clique em “Enviar Solicitação”;

4 de 9 Escolha o novo local de votação desejado no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Escolha o novo local de votação desejado no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Nesta etapa, confirme a solicitação no botão “Sim”;

5 de 9 Eleições: mudança do local de votação é computada em até cinco dias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Eleições: mudança do local de votação é computada em até cinco dias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Visualize o protocolo de solicitação aberto. Então, clique em “Enviar documentos” ;

6 de 9 Usuário precisa enviar documentos para confirmar alteração do local de votação no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário precisa enviar documentos para confirmar alteração do local de votação no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Leia a lista de documentos necessários para fazer a mudança. Então, clique em “Selecionar arquivo” nos campos relativos a cada documento e escolha os arquivos no seu computador;

7 de 9 Envie documentos e selfie para confirmar a mudança do local de votação no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Envie documentos e selfie para confirmar a mudança do local de votação no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Após a seleção de todos os arquivos, clique no botão “Enviar documentos”;

8 de 9 Confirme o envio de documentos no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Confirme o envio de documentos no site do TSE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Após o envio dos documentos, clique no botão “Finalizar”. Então, aguarde o prazo de análise para confirmar a troca de local de votação.

9 de 9 Finalize a solicitação para trocar local de votação para Eleições 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Finalize a solicitação para trocar local de votação para Eleições 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Utilize as dicas para saber como mudar local de votação dentro do mesmo município pelo site do TSE.

Veja também: apresentação do novo Fórum TechTudo