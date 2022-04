Como pagar fatura do Nubank antecipadamente e liberar limite do cartão

Pagar a fatura Nubank antes do prazo é um jeito de liberar limite do cartão para novas compras. O procedimento é uma alternativa para quem teve o aumento de limite Nubank negado, mas possui ritmo de consumo no cartão de crédito superior ao liberado pela fintech. Simples, o processo pode ser feito no app do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Confira o tutorial abaixo e saiba como pagar o cartão antes do fechamento de fatura Nubank e poder fazer compras parceladas ou à vista.