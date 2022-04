Como resgatar amostra grátis pelo app de O Boticário

Resgatar amostra grátis do aplicativo O Boticário , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é possível em passos simples. O procedimento consiste em preencher um cadastro com dados pessoais, escolher uma loja participante da campanha, com o dia e o horário para poder fazer a retirada do produto. Vale destacar que nem todos os estabelecimentos da O Boticário oferecem brindes aos consumidores, de forma que isso depende da localização do usuário.

Os produtos ofertados mudam de acordo com a campanha vigente. O atual (de abril de 2022) é o Nativa SPA Loção Hidratante Desodorante Corporal Ginseng e Cafeína. Somente o titular do CPF cadastrado no app pode retirar o brinde, e é necessário levar um documento com foto. No tutorial a seguir, saiba como resgatar amostra grátis pelo app O Boticário.

1 de 6 Amostra grátis O Boticário 2022: aplicativo oferece brinde para usuários que se cadastrarem na campanha — Foto: Marcela Franco/TechTudo Amostra grátis O Boticário 2022: aplicativo oferece brinde para usuários que se cadastrarem na campanha — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como resgatar amostra grátis pelo app O Boticário

Passo 1. Abra o aplicativo O Boticário e, na tela inicial, role a tela para baixo até encontrar o banner da campanha. Depois, toque sobre ele. Em seguida, vá em "Quero Participar";

2 de 6 Banner da campanha que oferece amostra grátis fica localizado na tela inicial do app O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco Banner da campanha que oferece amostra grátis fica localizado na tela inicial do app O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Para continuar, preencha os campos indicados com os dados pedidos. Feito isso, aperte em "Próxima". Toque sobre os espaços em branco para informar dados, como nome, e-mail, celular, entre outros;

3 de 6 Preencha com os seus dados para fazer o cadastro no app O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco Preencha com os seus dados para fazer o cadastro no app O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Depois, é preciso apertar sobre a opção "Sou cadastrado/Desejo me cadastrar no clube Viva O Boticário para continuar. Então, pressione "Próxima". Agora, toque em "Escolher loja" para visualizar os estabelecimentos da sua cidade que possuem brindes para oferecer;

4 de 6 Siga o tutorial para resgatar brindes da loja O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco Siga o tutorial para resgatar brindes da loja O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Escolha uma das lojas exibidas na tela ao tocar sobre ela. Em "Detalhes da loja", é possível conferir o endereço do local. Em seguida, o app mostrará as datas de retirada do brinde disponíveis. Toque em "Escolher esse dia" para prosseguir;

5 de 6 Toque em "Escolher loja" para continuar no app de O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Escolher loja" para continuar no app de O Boticário — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Agora, basta tocar sobre um quadrado para escolher o horário de retirada. Depois, vá em "Continuar" para finalizar o procedimento. Na tela seguinte, note que aparecerá o aviso "Pronto!" no topo da tela. A mensagem significa que o cadastro foi finalizado e já é possível retirar o brinde no horário e dia indicados.

6 de 6 O aviso "Pronto" aparecerá na tela para confirmar o seu cadastro e resgate do brinde — Foto: Reprodução/Marcela Franco O aviso "Pronto" aparecerá na tela para confirmar o seu cadastro e resgate do brinde — Foto: Reprodução/Marcela Franco

