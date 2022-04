Como resgatar itens do Prime Gaming no PUBG: Battlegrounds

Passo 1. Acesse a plataforma Prime Gaming ( https://gaming.amazon.com ), clique no botão "Fazer login" e insira os dados da sua conta Amazon Prime;

Entre no site e digite as credenciais — Foto: Reprodução/Julio Puiati

2 de 10 Entre no site e digite as credenciais — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 3. Clique na recompensa do mês;

Passo 4. Agora é a hora de sincronizar as contas. Para isso, clique no botão "Vá para Krafton";

Presentes do mês de março — Foto: Reprodução/Julio Puiati

5 de 10 Presentes do mês de março — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 5. Caso não tenha uma conta da Krafton , crie um novo usuário ou sincronize os dados de alguma plataforma listada no rodapé da página. As opções são: Discord , Facebook , Google , VK e Twitter ;

Passo 7. Role a página e vincule sua conta do Amazon Prime;

Coloque mais uma vez as credenciais da sua assinatura — Foto: Reprodução/Julio Puiati

8 de 10 Coloque mais uma vez as credenciais da sua assinatura — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 8. Volte para o menu do PUBG no Prime Gaming e clique no botão "Conclua o resgate";