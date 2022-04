Como usar os pontos da Shein? Saiba aplicar para ganhar descontos

Cem pontos equivalem a U$S 1 (cerca de R$ 4,67, em conversão direta), e o valor do desconto nos pedidos varia de acordo com a cotação do dólar. O limite diário é de 8 mil pontos, e as datas de validade podem ir de sete dias a três meses. Confira, no tutorial a seguir, como usar os pontos da Shein para ganhar descontos no checkout. O passo a passo foi realizado em iPhone, mas funciona da mesma forma em celulares Android.