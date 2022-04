Como ver seu histórico de vídeos assistidos no TikTok

Ver o histórico de vídeos assistidos no TikTok , aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é possível mesmo sem um recurso nativo da rede social. Os usuários podem visualizar clipes curtidos no app de duas maneiras: ao conferi-los em uma aba do perfil ou ao aplicar um filtro de pesquisa pouco conhecido.

No tutorial a seguir, saiba como ver o histórico de vídeos do TikTok. O passo a passo foi realizado em Galaxy A10S com Android 11, mas pode ser reproduzido em aparelhos com iOS.

1 de 5 Saiba como ver seus vídeos assistidos no TikTok no tutorial a seguir — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como ver seus vídeos assistidos no TikTok no tutorial a seguir — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como ver histórico de vídeos assistidos no TikTok

Passo 1. Abra o TikTok e, na tela inicial do aplicativo, toque em "Descobrir". Feito isso, aperte no ícone de lupa, localizado na barra de pesquisa;

2 de 5 Toque em "Descobrir" para continuar — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Descobrir" para continuar — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Digite a palavra-chave ou frase referente ao tema do vídeo que já tiver visualizado e deseja encontrar. Depois, vá em "Procurar". Note que o app exibirá um ícone de filtro ao lado da barra de pesquisa. Aperte sobre ele para continuar;

3 de 5 É preciso digitar um tema para mostrar o histórico de exibição referente à busca — Foto: Reprodução/Marcela Franco É preciso digitar um tema para mostrar o histórico de exibição referente à busca — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Toque no botão "Vídeos assistidos" para ativar a função. Em seguida, pressione em "Aplicar". O TikTok, então, mostrará o histórico de vídeos assistidos nos últimos sete dias relacionados à palavra-chave ou frase pesquisada;

4 de 5 Ferramenta permite filtrar vídeos já assistidos pelo usuário — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ferramenta permite filtrar vídeos já assistidos pelo usuário — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Outra forma de visualizar clipes reproduzidos no TikTok é no próprio perfil do usuário. Nesse caso, volte para a tela inicial e toque em "Perfil". Agora, basta apertar no ícone de coração para encontrar os vídeos que visualizou e curtiu.

5 de 5 Toque no ícone de coração para conferir os vídeos que já foram curtidos por você — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no ícone de coração para conferir os vídeos que já foram curtidos por você — Foto: Reprodução/Marcela Franco

