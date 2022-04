Copa do Mundo 2022: como assistir ao sorteio dos grupos ao vivo e online

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar 2022 acontece nesta sexta-feira (1) em Doha, capital do país-sede da competição. O evento começará às 13h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TV Globo , que pode ser acompanhada online pelo Globoplay no PC ou em celulares Android e iPhone ( iOS ). Das 32 seleções participantes do mundial, 29 vagas foram preenchidas. Para o sorteio, 28 equipes serão divididas em quatro grupos, de acordo com o ranking da Fifa . Por ser o time representante do país-sede, o Catar ficará na posição A1 da primeira chave.

Assistir ao sorteio dos grupos da Copa do Catar hoje é fácil, bastando ao usuário usar uma Conta Globo para acessar a transmissão ao vivo e online no Globoplay. Para quem for novo usuário do serviço, um cadastro grátis deve ser realizado utilizando um endereço de e-mail ou vinculando os dados de uma conta Facebook ou Google. Confira, a seguir, como assistir ao sorteio da Copa do Mundo 2022 ao vivo no Globoplay.

Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022 será transmitido ao vivo e online no Globoplay — Foto: Divulgação/CBF

Copa do Mundo 2022: como assistir ao sorteio dos grupos pelo PC

Passo 1. Para assistir ao sorteio da Copa do Mundo 2022 ao vivo e online, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e clique em "Agora na TV" para poder acompanhar a programação da TV Globo ao vivo;

Sorteio Copa do Mundo 2022 transmissão: ao clicar na seção "Agora na TV" é possível assistir a programação ao vivo da Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, selecione o botão "Assista agora" para escolher fazer login ou realizar o cadastro na Conta Globo;

Sorteio fase de grupos Copa do Mundo: evento pode ser assistindo acionando o botão "Assista agora" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Para fazer login, utilize e-mail e senha cadastrados no serviço. Caso prefira, é possível vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique em "Entrar" e aguarde a transmissão da Globo começar automaticamente. Caso não possua uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

'Onde vai passar o sorteio dos grupos da Copa 2022?' O login pode ser feito preenchendo os dados solicitados ou usando uma conta Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Realize o cadastro preenchendo todos os dados solicitados. Também confirme humanidade selecionando a caixa "Sou humano". Depois, concorde com os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do sorteio na Globo seja iniciada.

'Qual é o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022?' Chaveamento da competição será realizado nesta sexta-feira (1) — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Copa do Mundo 2022: como assistir ao sorteio dos grupos pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o sorteio da Copa do Mundo 2022 ao vivo e online no celular, abra o aplicativo do Globoplay e toque na aba “Agora”, localizada na parte inferior da tela inicial. Depois, pressione o botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Sorteio fase de grupos Copa do Mundo: aba "Agora" se encontra na parte inferior da tela inicial do aplicativo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Para fazer login, utilize um e-mail e senha já cadastrados na plataforma. Também é possível usar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, toque no botão "Entrar" para que a transmissão do sorteio da Copa inicie de imediato. Se você for um novo usuário do serviço, escolha a opção "Cadastre-se" e inclua os dados necessários. Junto a isso, marque a caixa "Sou humano". Por último, aceite os termos de uso e pressione o botão "Cadastrar". O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022 ao vivo começará automaticamente.

Descubra o grupo da seleção brasileira Copa do Mundo 2022: sorteio será iniciado às 13h desta sexta-feira (1) — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade