Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam pela segunda rodada da Copa Libertadores da América 2022 às 21h desta quarta-feira (13), no estádio Neo Química Arena. O duelo, válido pelo grupo E, será transmitido ao vivo gratuitamente na página da Conmebol Libertadores no Facebook Watch, plataforma de vídeos do Facebook . Após estreia com derrota fora de casa, a equipe paulista busca a primeira vitória na competição continental.

Assistir ao jogo do Corinthians ao vivo hoje é simples, bastando acessar o Facebook Watch pelo PC ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS). Se desejar, o torcedor também pode acompanhar a transmissão em uma smart TV ou pela Apple TV. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao confronto entre Corinthians e Deportivo Cali pela Libertadores 2022.

1 de 8 Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: partida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022 será transmitida no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: partida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022 será transmitida no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol

Qual é a melhor plataforma de streaming? Participe no Fórum do TechTudo

Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Corinthians pela Libertadores 2022 hoje ao vivo, entre na página do Facebook na web. Logo na tela inicial, clique no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo, e digite "Conmebol". Feito isso, aperte a tecla "Enter" no teclado;

2 de 8 Próximo jogo do Corinthians: usuário pode assistir duelo contra o Deportivo Cali pesquisando por "Conmebol" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Próximo jogo do Corinthians: usuário pode assistir duelo contra o Deportivo Cali pesquisando por "Conmebol" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados da pesquisa, selecione "CONMEBOL Libertadores" para ter acesso à página da transmissão da partida;

3 de 8 Corinthians x Deportivo Cali: transmissão da partida ocorre na página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Corinthians x Deportivo Cali: transmissão da partida ocorre na página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Clique na aba "Mais" para ver outras opções. Depois, selecione a opção "Eventos" para visualizar a página com as próximas transmissões ao vivo disponíveis;

4 de 8 Corinthians x Deportivo Cali: onde assistir? Confronto pode ser acompanhado na seção de eventos da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Corinthians x Deportivo Cali: onde assistir? Confronto pode ser acompanhado na seção de eventos da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Na seção "Próximos eventos", localize o jogo "Corinthians x Deportivo Cali" e dê um clique no botão "Tenho interesse", abaixo do nome da partida. Assim, você será notificado pelo Facebook quando a cobertura do jogo ao vivo iniciar.

5 de 8 Usuário deve selecionar o botão "Tenho interesse" para ser lembrado do jogo Corinthians x Deportivo Cali no Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário deve selecionar o botão "Tenho interesse" para ser lembrado do jogo Corinthians x Deportivo Cali no Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo celular

Passo 1. Para assistir à Corinthians x Deportivo Cali hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo do Facebook. No canto superior direito, pressione o ícone da lupa para iniciar uma busca, tecle "Conmebol" e toque no botão de pesquisar no teclado virtual do celular;

6 de 8 É preciso iniciar uma busca pela página "Conmebol Libertadores" no app do Facebook para assistir à partida Corinthians x Deportivo Cali — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso iniciar uma busca pela página "Conmebol Libertadores" no app do Facebook para assistir à partida Corinthians x Deportivo Cali — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Ao visualizar os resultados encontrados, escolha "CONMEBOL Libertadores". Na página aberta, toque na aba "Eventos" para visualizar a lista com as próximas transmissões ao vivo de jogos da Libertadores;

7 de 8 Corinthians vs Deportivo Cali ao vivo e online: transmissão do jogo está disponível na aba de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Corinthians vs Deportivo Cali ao vivo e online: transmissão do jogo está disponível na aba de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Se o jogo do Corinthians não aparecer na seção "Próximos eventos", toque no botão “VER TUDO” para abrir mais jogos. Quando encontrar o jogo "Corinthians x Deportivo Cali", pressione o ícone em formato de estrela para ativar um lembrete. Assim, você será notificado pelo Facebook quando a transmissão ao vivo do jogo for iniciada.

8 de 8 Facebook Watch notifica torcedor sobre início da partida Corinthians x Deportivo Cali — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Facebook Watch notifica torcedor sobre início da partida Corinthians x Deportivo Cali — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial para assistir à partida entre Corinthians e Deportivo Cali, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022.

Veja também: Smart TV: o que você precisa saber para comprar um aparelho novo