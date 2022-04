Descubra quanto dinheiro você já gastou no Valorant

Jogadores de Valorant que utilizam dinheiro de verdade para comprar skins dentro do game podem consultar quantos reais já foram gastos na conta. O histórico está presente no site oficial do jogo e mostra detalhadamente o que foi adquirido, como valores e datas. Vale lembrar que os itens são apenas visuais, ou seja, não melhoram ou pioram a performance de quem joga o FPS da Riot Games.