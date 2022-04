Encurtadores de link: como descobrir URL original pelo site CheckShortURL

É possível descobrir a URL original de um link encurtado em plataformas como bit.ly e is.gd sem precisar clicar no endereço. Para isso, usuários podem recorrer ao site CheckShortURL, que revela informações como o endereço de origem, o título do site, a descrição e um print com a imagem da página. A ferramenta é útil para descobrir previamente se aquele atalho levará o usuário para uma página segura ou se o endereço foi encurtado para encobrir sites maliciosos. Confira, a seguir, como descobrir a URL original modificada por um encurtador de link.