Face ID: como evitar que desbloqueiem o iPhone quando você estiver dormindo

O iPhone (iOS) possui um recurso extra de segurança na biometria do Face ID que faz com que o celular da Apple só seja desbloqueado caso o usuário esteja com os olhos bem abertos e observando a tela. O recurso evita que pessoas mal-intencionadas consigam desbloquear o iPhone ao aproximá-lo do rosto do usuário enquanto ele estiver dormindo, por exemplo. Nas linhas a seguir, saiba como utilizar o recurso.