Festify: como fazer seu próprio festival de música no Spotify

O site Festify transforma os artistas mais escutados no Spotify do usuário em um line-up de festival de música. A ferramenta grátis usa as estatísticas de reprodução do streaming para criar uma imagem com as bandas que seriam as atrações do show. Assim como nas artes de grandes festivais, o site mostra os artistas preferidos em destaque na tela, enquanto outros nomes menos ouvidos aparecem logo abaixo, em tamanho menor.