Final BBB 22: vote em Arthur Aguiar, Douglas ou Paulo André para vencer

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão na final do BBB 22. Os finalistas foram definidos neste domingo (24), depois que Eliezer foi eliminado no último paredão do programa. Votar na final do BBB é fácil: basta acessar a página do Gshow ( gshow .com/bbb), fazer login na Conta Globo e escolher quem você quer que seja o campeão desta edição. O cadastro é feito usando um endereço de e-mail ou aproveitando os dados de uma conta Facebook ou Google .

Após a eliminação de Eliezer ontem, Arthur Aguiar e Douglas Silva se juntaram à Paulo André para concorrer ao prêmio do reality. Lembrando que o atleta já estava garantido na decisão, após vencer a prova de resistência na sexta-feira (22). Confira, a seguir, como votar na final do BBB 22 pelo Gshow. No nosso tutorial, o processo foi feito no PC, mas o procedimento é o mesmo para celulares Android ou iPhone (iOS).

1 de 6 Final Big Brother Brasil 22: veja como votar para Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André vencer o programa — Foto: Divulgação/Gshow Final Big Brother Brasil 22: veja como votar para Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André vencer o programa — Foto: Divulgação/Gshow

Votação BBB 22: como votar em Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André para vencer pelo Gshow

Passo 1. Para votar na final do BBB 22, acesse a página do Gshow (gshow.com/bbb). Já na tela inicial, clique no destaque da votação com as fotos dos finalistas;

2 de 6 Quem está na final do BBB 22? Basta clicar no destaque da votação para escolher entre Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André para ser o campeão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Quem está na final do BBB 22? Basta clicar no destaque da votação para escolher entre Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André para ser o campeão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Observe as fotos e os nomes dos integrantes da final e escolha qual você quer que seja o campeão do jogo;

3 de 6 Final BBB 2022: usuário deve observar nomes e fotos dos finalistas e selecionar qual deseja que seja o vencedor do reality — Foto: Reprodução/Tainah Tavares Final BBB 2022: usuário deve observar nomes e fotos dos finalistas e selecionar qual deseja que seja o vencedor do reality — Foto: Reprodução/Tainah Tavares

Passo 3. Será aberta a janela de login. Nela, informe seu usuário e senha já cadastrados na Conta Globo. Com isso, marque a caixa "Sou humano" e clique no botão "Entrar". Caso ainda não seja um usuário do serviço, realize um cadastro gratuito escolhendo a opção "Cadastre-se". Se quiser, também é possível usar os dados de uma conta Facebook ou Google;

4 de 6 Quando é a final do BBB 22? É necessário fazer um login ou cadastro na Conta Globo para votar na final — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Quando é a final do BBB 22? É necessário fazer um login ou cadastro na Conta Globo para votar na final — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Com login ou cadastro na Conta Globo concluídos, marque a caixa "Sou humano" novamente para que seu voto na final seja computado;

5 de 6 Quem foi pra final do BBB 2022? Ao confirmar humanidade marcando a caixa “Sou humano”, usuário tem seu voto computado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Quem foi pra final do BBB 2022? Ao confirmar humanidade marcando a caixa “Sou humano”, usuário tem seu voto computado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A conclusão do seu voto será mostrada na tela. Ainda, é possível votar quantas vezes quiser, bastando clicar no botão "Votar Novamente" e refazer o processo.

6 de 6 Que dia é a final do BBB 22? Usuário pode votar quantas vezes quiser, bastando clicar no botão "Votar Novamente" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Que dia é a final do BBB 22? Usuário pode votar quantas vezes quiser, bastando clicar no botão "Votar Novamente" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto! Aproveite as dicas do tutorial e participe votando na final do BBB 22. O grande ganhador do programa será conhecido na edição ao vivo desta terça-feira (26), às 22h45.

