Final do BBB 22: como assistir à revelação do campeão ao vivo e online

A final do BBB 22 será transmitida ao vivo no Globoplay, por meio do sinal aberto da TV Globo. O evento, que acontece a partir das 22h45 desta terça-feira (26), revelará o campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil — Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Para saber quem ganhou o BBB em 2022, basta acessar o serviço de streaming pelo PC ou no aplicativo para celulares celulares Android e iPhone (iOS) usando uma Conta Globo. A seguir, saiba como assistir ao show da final do BBB 22 pelo Globoplay de graça.