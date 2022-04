Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e São Paulo se enfrentam às 16h deste domingo (17),em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O jogo, que acontece no estádio Maracanã, será transmitido ao vivo pela TV Globo , cujo sinal pode ser acompanhado online no Globoplay pelo computador ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ). O rubro-negro carioca vem de empate fora de casa na primeira rodada da competição nacional.

É simples assistir ao jogo do Flamengo e São Paulo ao vivo pela Internet, bastando ao usuário fazer login em uma Conta Globo. Quem for novo usuário do Globoplay precisa realizar um cadastro gratuito usando endereço de e-mail ou vinculando dados de uma conta Facebook ou Google. Saiba, a seguir, como assistir o confronto entre Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão 2022 ao vivo no Globoplay.

1 de 7 Flamengo x São Paulo: partida pelo Brasileirão 2022 tem transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Flamengo x São Paulo: partida pelo Brasileirão 2022 tem transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

Qual é o melhor serviço de streaming? Participe no Fórum do TechTudo

Flamengo x São Paulo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o jogo entre Flamengo e São Paulo ao vivo e online, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e clique em "Agora na TV" para ver a programação da TV Globo ao vivo;

2 de 7 Flamengo x São Paulo ao vivo: usuário precisa clicar na seção “Agora na TV” para ter acesso ao Brasileirão pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Flamengo x São Paulo ao vivo: usuário precisa clicar na seção “Agora na TV” para ter acesso ao Brasileirão pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, selecione o botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

3 de 7 Ao clicar no botão “Assista agora”, usuário verá a tela de login no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao clicar no botão “Assista agora”, usuário verá a tela de login no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login inserindo seu e-mail e senha já cadastrados no serviço. Se preferir, vincule os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique no botão "Entrar" para a transmissão do jogo do Flamengo iniciar automaticamente. Se você for novo usuário, escolha a opção "Cadastre-se" para realizar um cadastro gratuitamente;

4 de 7 Jogo do Flamengo no Brasileirão: fazer login no Globoplay é possível usando e-mail e senha ou dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Jogo do Flamengo no Brasileirão: fazer login no Globoplay é possível usando e-mail e senha ou dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Faça o cadastro usando seus dados pessoais. Em seguida, selecione a caixa "Sou humano" para fazer a verificação de segurança e concorde com os termos de uso. Por fim, clique no botão "Cadastrar" e aguarde o início da transmissão do jogo Flamengo x São Paulo.

5 de 7 Cadastro no Globoplay é realizado ao preencher os dados e confirmar humanidade marcando “Sou humano” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Cadastro no Globoplay é realizado ao preencher os dados e confirmar humanidade marcando “Sou humano” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Flamengo x São Paulo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir à partida do Flamengo contra o São Paulo ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da página, toque na aba “Agora”. Em seguida, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

6 de 7 É necessário pressionar a aba “Agora”, localizada na tela inicial do aplicativo do Globoplay no celular, para assistir a Flamengo x São Paulo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É necessário pressionar a aba “Agora”, localizada na tela inicial do aplicativo do Globoplay no celular, para assistir a Flamengo x São Paulo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Para fazer login na Conta Globo, use e-mail e senha já cadastrados. Se quiser, é possível importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Depois, toque no botão "Entrar" para assistir à partida online. Caso não tenha uma Conta Globo, pressione a opção "Cadastre-se" e insira todos os dados necessários. Por último, marque a caixa "Sou humano", aceite os termos de uso e toque no botão "Cadastrar" para que a partida do Brasileirão comece automaticamente.

7 de 7 Onde vai passar jogo do Flamengo ao vivo e online? Duelo contra o São Paulo tem transmissão para usuários cadastrados no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Onde vai passar jogo do Flamengo ao vivo e online? Duelo contra o São Paulo tem transmissão para usuários cadastrados no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas para assistir ao jogo entre Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão ao vivo e online pelo PC ou celular.