Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores 2022

Fortaleza e Colo-Colo estreiam, nesta quinta-feira (7), na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022. A partida válida pelo grupo F acontece às 19h (horário de Brasília), no estádio Castelão, e terá transmissão ao vivo e gratuita na página da Conmebol Libertadores no Facebook Watch, plataforma de vídeos do Facebook . A equipe cearense fará o seu primeiro jogo da história na competição sul-americana.

Assistir à partida do Fortaleza hoje é fácil, bastando acessar o Facebook Watch pelo PC ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS). Caso prefira, também é possível assistir à transmissão em uma smart TV ou pela Apple TV. Confira, no tutorial a seguir, como assistir ao jogo entre Fortaleza e Colo-Colo pela Libertadores 2022.

1 de 8 Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: partida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022 será transmitida no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: partida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022 será transmitida no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol

Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Fortaleza hoje pela Libertadores 2022 ao vivo, entre no Facebook pelo computador. Na página inicial, clique no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo, e digite "Conmebol". Em seguida, pressione "Enter" no teclado;

2 de 8 Fortaleza x Colo-Colo no Facebook Watch: usuário pode assistir à partida buscando por "Conmebol" na rede social — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fortaleza x Colo-Colo no Facebook Watch: usuário pode assistir à partida buscando por "Conmebol" na rede social — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados encontrados, escolha "Conmebol Libertadores" para acessar a transmissão da partida de hoje ao vivo;

3 de 8 Jogo do Fortaleza na Libertadores: é preciso selecionar a página da transmissão do jogo contra o Colo-Colo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Jogo do Fortaleza na Libertadores: é preciso selecionar a página da transmissão do jogo contra o Colo-Colo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Clique na aba "Mais" para acessar outras opções. Depois, escolha a opção "Eventos" para visualizar a página com as próximas transmissões ao vivo disponíveis;

4 de 8 Libertadores 2022: Fortaleza x Colo-Colo pode ser assistido na área de eventos da Conmebol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Libertadores 2022: Fortaleza x Colo-Colo pode ser assistido na área de eventos da Conmebol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Na seção "Próximos eventos", localize o jogo "Fortaleza x Colo-Colo" e clique no botão "Tenho interesse" junto ao nome da partida. Feito isso, você será notificado no Facebook quando a cobertura do jogo ao vivo iniciar.

5 de 8 Onde assistir ao jogo do Fortaleza hoje? Usuário deve marcar "Tenho interesse" para receber um lembrete do Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Onde assistir ao jogo do Fortaleza hoje? Usuário deve marcar "Tenho interesse" para receber um lembrete do Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo celular

Passo 1. Para assistir à Fortaleza x Colo-Colo hoje ao vivo no celular, acesse o aplicativo do Facebook. No canto superior direito, toque no ícone da lupa para fazer uma busca, digite "Conmebol" e pressione o botão de pesquisar no teclado virtual do celular;

6 de 8 Onde assistir ao Fortaleza? É necessário buscar pela página Conmebol no app do Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Onde assistir ao Fortaleza? É necessário buscar pela página Conmebol no app do Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados da pesquisa, selecione "Conmebol Libertadores". Ao abrir a página, toque na opção "Eventos" para visualizar a lista com as próximas transmissões ao vivo de jogos da Libertadores;

7 de 8 Onde vai passar Fortaleza x Colo-Colo ao vivo? Jogo está disponível na aba de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Onde vai passar Fortaleza x Colo-Colo ao vivo? Jogo está disponível na aba de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Por último, na seção "Próximos eventos", encontre o jogo "Fortaleza x Colo-Colo" e toque no ícone em formato de estrela para ativar um lembrete. Assim, você receberá uma notificação no Facebook quando a transmissão ao vivo do jogo for iniciada.

8 de 8 Fortaleza na Libertadores hoje online: usuário precisa marcar lembrete para ser notificado do jogo pelo Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fortaleza na Libertadores hoje online: usuário precisa marcar lembrete para ser notificado do jogo pelo Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade