Free Fire: como chamar o amigo de volta no evento 'Chama a Tropa!' de abril

Um novo evento para chamar amigos de volta para Free Fire está no ar a partir deste sábado (23). O "Chama a Tropa!" faz parte do “Contos de Free Fire: A Primeira Batalha” e segue a tradicional dinâmica já conhecida pelos jogadores: convidar usuários que não entram no Battle Royale da Garena há mais de uma semana a retornarem para o jogo. Quanto mais pessoas convidadas voltam para o game, mais recompensas aquele que convidou recebe. Além disso, os que retornam também ganham prêmios.