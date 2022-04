Gardevoir no Pokémon Unite: veja habilidades, builds e dicas para jogar

12 de 12 A fumaça de lentidão pode ser usada de forma defensiva, ou ofensiva, em conjunto com as habilidades do Gardevoir — Foto: Reprodução/Bruna Telles

A fumaça de lentidão pode ser usada de forma defensiva, ou ofensiva, em conjunto com as habilidades do Gardevoir — Foto: Reprodução/Bruna Telles