Ingresso Flamengo x São Paulo: como comprar entrada para jogo do Brasileirão

Flamengo e São Paulo se enfrentam no próximo domingo (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Os ingressos para a partida, que tem início marcado para 16h, já podem ser comprados pelo público geral no site do Flamengo, com preços a partir de R$ 60 e direito a meia-entrada. Para entrar no estádio, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 com duas doses ou dose única. Menores de 18 anos não precisam apresentar o esquema vacinal.