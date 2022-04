Inscrição BBB 23: como fazer registro pelo Gshow

As inscrições para o BBB 23 já estão abertas no site do Gshow . Interessados em se candidatar devem acessar a seção de inscrição na página do reality ( gshow .com/bbb) com os documentos pessoais necessários em mãos e responder a um questionário com cerca de 90 perguntas, além de enviar, no mínimo, três fotos e um vídeo. Serão aceitas apenas inscrições de maiores de 18 anos residentes no Brasil. Só é possível se inscrever uma única vez, e as vagas são limitadas.

Para os selecionados nesta primeira fase, as entrevistas serão virtuais, com cronograma ainda a ser divulgado. Vale ressaltar que é importante ter disponibilidade para permanecer cerca de 120 dias na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o programa estiver sendo televisionado. Veja, a seguir, como se inscrever no BBB 23. O processo foi feito no PC, mas é o mesmo para celulares Android e iPhone (iOS).

Inscrição BBB 23: como se registrar pelo Gshow

Passo 1. Para fazer a inscrição no BBB 23, acesse a página do reality (gshow.com/bbb). Então, localize e dê um clique no destaque da inscrição;

Passo 2. Na página seguinte, role para baixo até encontrar "INSCREVA-SE AQUI PARA O BBB 23!" seguido de um banner. Clique no texto;

Passo 3. Se esta for sua primeira inscrição, no quadrante "Selecione a sua região", clique onde reside ou onde nasceu dentre as cinco regiões disponíveis. Caso já tenha se candidatado em edições anteriores ou quiser continuar uma inscrição atual, vá no quadrante abaixo e informe seu e-mail e senha já cadastrados. Clique no botão "Entrar";

Passo 4. Para começar o cadastro, preencha os dados solicitados. Leia e aceite os termos de uso e privacidade. Além disso, confirme que sua inscrição foi voluntária e confirme humanidade clicando na caixa "Não sou um robô". Feito isso, clique no botão "Cadastrar";

Passo 5. Seu número de inscrição será mostrado na parte superior da tela. Junto a isso, inicie preenchendo o formulário de cadastro com seus dados pessoais;

Passo 6. Logo abaixo, preencha as informações do quadrante "Relacionamento". A partir desta página, sempre ao final da tela, você verá os botões "Salvar e continuar mais tarde", para pausar o processo, e "Próximo", para prosseguir com a inscrição no BBB 23;

Passo 7. Nesta etapa, preencha os dados no quadrante "Saúde" e não deixe de anexar seu comprovante de vacinação contra a Covid-19. Preencha também as informações do quadrante "Justiça" e role a página para baixo;

Passo 8. Informe os dados do quadrante "Mídia" e clique no botão "Próximo";

Passo 9. Agora, disponibilize informações pessoais nos quadrantes "Personalidade/temperamento" e "Fale mais sobre você". Feito isso, role a página até o final e selecione o botão "Próximo";

Passo 10. Informe os dados do quadrante "Família" e role a página para baixo;

Passo 11. Preencha com atenção seus dados no quadrante "Contatos". É importante atentar para o preenchimento correto dos campos, pois a comunicação será feita somente por esses meios. Também preencha seus documentos pessoais e clique no botão "Próximo" para ir à última etapa da inscrição no BBB 23;

Passo 12. Por fim, no quadrante "Envio de mídias", você deve enviar, no mínimo, três fotos (máximo de dez) e um vídeo (máximo de dois). Depois, clique no botão "Finalizar";

Passo 13. A confirmação de sua inscrição será mostrada na tela. Feche a página e aguarde o contato por e-mail ou telefone.

