Libertadores 2022 no WhatsApp: como acompanhar os jogos e a tabela pelo app

Para a Libertadores 2022, a CONMEBOL desenvolveu um canal de comunicação pelo WhatsApp para que torcedores dos times participantes do campeonato recebam notícias, tabela de pontos atualizada, calendário de jogos e curiosidades. Feito em parceria com a Meta, o chat utiliza respostas automáticas para enviar as informações no mensageiro. Além disso, a ferramenta também disponibiliza um “quiz” para testar os conhecimentos do torcedor sobre os clubes e outras edições da competição.