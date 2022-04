Mancha Verde é campeã do Carnaval SP 2022; reveja desfile da escola

A Mancha Verde é a campeã do Carnaval 2022 em São Paulo. A apuração foi realizada nesta terça (26) e consagrou a vitória da escola, que desfilou com o enredo "Planeta Água". A apresentação da Mancha Verde está disponível na íntegra no Globoplay, com acesso liberado inclusive para não-assinantes logados com uma Conta Globo. É possível assistir à apresentação no computador ou no aplicativo do streaming para Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como assistir ao desfile da Mancha Verde completo pelo Globoplay.