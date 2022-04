Mapa interativo de Elden Ring: como usar para registrar seu progresso

Elden Ring, o novo RPG de ação da From Software, é um jogo extenso com mundo aberto que estimula a exploração e deixa grande parte de suas descobertas por conta dos jogadores, diferente de Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice . Por conta disso, a comunidade do game criou um mapa interativo para ajudar na orientação e a se certificar de que nada foi esquecido em alguma das muitas áreas do RPG.