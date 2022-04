Pagamento do 13º salário do INSS 2022: como consultar benefício pelo PC

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (25), a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. Os segurados podem consultar a situação do benefício por meio do site Meu INSS, utilizando sua conta Gov.br para acessar os dados. Os pagamentos serão feitos junto ao benefício de abril, e seguem um calendário que leva em conta o número final do cartão, antes do dígito verificador.