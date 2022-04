Paredão BBB 22: como votar em Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada

Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no segundo paredão surpresa do BBB 22. O participante mais votado sairá da casa na edição ao vivo deste domingo (10), que começa às 23h10, quando haverá uma nova formação de paredão. Para votar, o público deve acessar a página do reality no Gshow utilizando uma Conta Globo e escolher qual emparedado deseja tirar do jogo. O login pode ser feito com endereço de e-mail e senha ou importando dados de uma conta Facebook ou Google . O cadastro é feito apenas uma vez e segue válido para futuras votações do Big Brother Brasil.

O 13º paredão do Big Brother Brasil foi formado na sexta-feira (8). O líder Douglas Silva indicou Linn da Quebrada. Desta vez, na votação da casa, os brothers tiveram que votar para salvar um integrante do paredão. Eliezer não recebeu votos para ser salvo e, por isso, acabou emparedado. O designer teve direito ao contragolpe e puxou Gustavo para a berlinda. Não houve disputa da prova "Bate e Volta". Saiba, a seguir, como votar no paredão do BBB 22 pelo Gshow. O processo foi feito no PC, mas é o mesmo para celulares Android ou iPhone (iOS).

1 de 6 Big Brother Brasil 22: tutorial mostra como votar para eliminar Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada do jogo — Foto: Divulgação/Gshow Big Brother Brasil 22: tutorial mostra como votar para eliminar Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada do jogo — Foto: Divulgação/Gshow

Votação BBB 22: como eliminar Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada pelo Gshow

Passo 1. Para votar no paredão surpresa do BBB 22, acesse a página do programa no Gshow (gshow.com/bbb). Logo, na tela inicial, dê um clique no banner da votação com as fotos dos atuais emparedados;

2 de 6 Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada compõem paredão extra do Big Brother Brasil 22 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada compõem paredão extra do Big Brother Brasil 22 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Verifique as fotos e os nomes dos integrantes do paredão. Depois, escolha quem você quer expulsar da casa;

3 de 6 Paredão BBB 22: usuário deve selecionar qual emparedado deseja eliminar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Paredão BBB 22: usuário deve selecionar qual emparedado deseja eliminar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Ao surgir a janela de login, insira seu usuário e senha já cadastrados na Conta Globo. Então, marque a caixa "Sou humano" e clique no botão "Entrar". Se ainda não for usuário do serviço, realize um cadastro gratuito escolhendo a opção "Cadastre-se" ou importe os dados de uma conta Facebook ou Google;

4 de 6 Gshow: votação exige login ou cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Gshow: votação exige login ou cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Marque a seleção "Sou humano" mais uma vez para computar seu voto neste paredão;

5 de 6 Voto no paredão do BBB 22 é validado após usuário confirmar humanidade marcando a caixa “Sou humano” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Voto no paredão do BBB 22 é validado após usuário confirmar humanidade marcando a caixa “Sou humano” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A confirmação do seu voto surgirá na tela. Se quiser, você pode votar mais vezes. Basta clicar no botão "Votar Novamente" e repetir o processo.

6 de 6 É possível usar o botão "Votar Novamente" para votar mais vezes e definir quem sai do BBB 22 amanhã — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É possível usar o botão "Votar Novamente" para votar mais vezes e definir quem sai do BBB 22 amanhã — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial e vote para definir quem sai do BBB 22 amanhã. O emparedado mais deixa a casa na edição ao vivo deste domingo (10), às 23h10 (horário de Brasília).

