Paredão Falso BBB 22: como votar em Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada

Quem está no paredão falso do BBB 22 é Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada. Na edição ao vivo desta terça-feira (5), exibida a partir das 22h35 (horário de Brasília), o integrante com mais votos irá direto para o Quarto Secreto, de onde poderá controlar algumas ações na casa. Durante a semana, o falso eliminado retorna ao jogo. Para dar seu voto, o telespectador deve acessar a página do Gshow com uma Conta Globo e selecionar o emparedado que pretende mandar para o Quarto Secreto. No entanto, é necessário fazer login ou realizar um cadastro gratuito, utilizando um endereço de e-mail ou importando dados de uma conta Facebook ou Google . Este cadastro é único segue válido para as futuras votações do programa.

O paredão falso do Big Brother Brasil foi formado neste domingo (3). Após vencer a prova do líder da noite, Paulo André indicou Linn da Quebrada ao paredão. A cantora teve direto ao contragolpe e puxou Gustavo. Por ter sido premiada na etapa extra da prova do líder, Jessilane teve a missão de emparedar um brother. A sister escolheu Arthur Aguiar. Na votação aberta, a casa votou no sofá, e os participantes Eliezer e Pedro Scooby recebram quatro votos. O líder, Paulo André, usou o voto de minerva e mandou Eliezer para a berlinda. Desta vez, o paredão é quádruplo, pois não houve a disputa da prova de sorte "Bate e Volta". Confira, a seguir, como votar no paredão falso do BBB 22. O processo foi realizado no PC, mas serve para os celulares Android ou iPhone (iOS).

1 de 6 Big Brother Brasil 22: confira como mandar Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada para o Quarto Secreto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Big Brother Brasil 22: confira como mandar Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada para o Quarto Secreto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Votação BBB 22: como votar em Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada pelo Gshow

Passo 1. Para votar no paredão falso do BBB 22, abra a página do programa no Gshow (gshow.com/bbb). Na tela inicial, clique sobre o painel da votação com as fotos dos emparedados ou escolha a opção "Vote agora";

2 de 6 Gshow BBB 22: Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no paredão falso do Big Brother Brasil — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Gshow BBB 22: Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no paredão falso do Big Brother Brasil — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2 . Nesta etapa, observe as fotos e os nomes dos componentes do paredão. Então, selecione quem você quer mandar para o Quarto Secreto;

3 de 6 'Como votar no BBB 22?' Após escolher qual emparedado mandar pro Quarto Secreto, usuário precisa selecionar a foto e nome do mesmo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade 'Como votar no BBB 22?' Após escolher qual emparedado mandar pro Quarto Secreto, usuário precisa selecionar a foto e nome do mesmo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Com a janela de login aberta, preencha usuário e senha cadastrados na Conta Globo. Também selecione a caixa "Sou humano" e clique no botão "Entrar". Caso você seja um novo usuário do serviço, faça um cadastro gratuito escolhendo a opção "Cadastre-se" ou use os dados de uma conta Facebook ou Google;

4 de 6 Gshow votação BBB 22: Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada disputam a ida para o Quarto Secreto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Gshow votação BBB 22: Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada disputam a ida para o Quarto Secreto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Em seguida, marque a caixa "Sou humano" novamente para validar seu voto neste paredão;

5 de 6 Quarto Secreto BBB 22: para o voto valer, usuário precisa confirmar humanidade ao marcar a caixa “Sou humano” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Quarto Secreto BBB 22: para o voto valer, usuário precisa confirmar humanidade ao marcar a caixa “Sou humano” — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A comprovação do seu voto será apresentada. Se quiser votar mais vezes, basta clicar no botão "Votar Novamente" e repetir o procedimento.

6 de 6 Gshow BBB votar: ao clicar no botão 'Votar Novamente', usuário pode votar quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Gshow BBB votar: ao clicar no botão 'Votar Novamente', usuário pode votar quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas e participe votando no paredão falso do BBB 22. O envio do participante mais votado ao Quarto Secreto acontece no programa ao vivo desta terça-feira (5), às 22h35 (horário de Brasília).

