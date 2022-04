Pix Parcelado Santander: veja como funciona e como fazer parcelamento

Parcelar Pix pelo Santander é um procedimento que pode ser feito até as 23h no app do banco, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Correntistas podem realizar uma transferência imediata e dividir o valor até 24 meses, com parcelas a partir de R$ 5, que serão descontadas automaticamente da conta no dia escolhido pelo usuário. O serviço oferece até 59 dias para começar a pagar o parcelamento, e o destinatário da transferência recebe o valor cheio na hora.