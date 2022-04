Planejador de builds de Elden Ring: como usar para calcular atributos

Em Elden Ring , construir a build de um personagem pode ser uma tarefa desafiadora. O RPG de ação da From Software , que está disponível para PC, Xbox One , Xbox Series S / X , PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ), oferece uma grande quantidade de opções em termos de equipamentos, armas, magias e distribuição de atributos. Para facilitar a compreensão desses elementos, a comunidade do game criou uma ferramenta que permite aos jogadores planejar seus personagens detalhadamente, levando em conta elementos como as soft caps dos atributos e os níveis considerados meta para os interessados em participar do multiplayer PvP. Veja, a seguir, como montar a build no jogo.

1 de 11 Calculadora criada pela comunidade ajuda a planejar e descomplicar a construção de personagens de Elden Ring — Foto: Divulgação/From Software Calculadora criada pela comunidade ajuda a planejar e descomplicar a construção de personagens de Elden Ring — Foto: Divulgação/From Software

👉 Qual é o chefão mais difícil de Dark Souls? Comente no Fórum TechTudo

O Elden Ring Build Calculator (https://eip.gg/elden-ring/build-planner/) é uma ferramenta gratuita que permite a construção de personagens a partir da seleção de classes, incluindo informações detalhadas como defesa fornecida por equipamentos, pré-requisitos de armamentos e feitiços. Além de ser útil para testar possibilidades, a calculadora de builds também interessa aos que desejam manter seu personagem dentro da faixa de níveis considerada meta para o multiplayer PvP ─ que, atualmente, se encontra entre os níveis 120 e 150.

Atributos

Para começar, o jogador deve preencher a coluna esquerda da ferramenta, selecionando uma classe inicial. Nesta seção, ele pode distribuir níveis entre os atributos do game, selecionar uma das Grandes Runas para ativar seus efeitos e conferir a quantidade de Runas necessárias para cada nível.

2 de 11 A ferramenta confere automaticamente os benefícios das diferentes Grandes Runas de Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno A ferramenta confere automaticamente os benefícios das diferentes Grandes Runas de Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Ao distribuir pontos de atributos, o usuário pode se deparar com uma mudança de cor. Essa alteração indica que o atributo atingiu uma de suas soft caps, pontos-chave na curva de evolução que altera o benefício efetivo conferido por cada nível. Soft caps intermediárias são indicadas pela cor amarela, enquanto a final é indicada pela cor vermelha.

3 de 11 Em Elden Ring, atributos possuem pontos críticos de melhoramento, conhecidos como soft caps — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Em Elden Ring, atributos possuem pontos críticos de melhoramento, conhecidos como soft caps — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

As soft caps para os atributos do jogo são:

Vitalidade: 40/60

Mente: 55/60

Fortitude: 50 (para Vigor); 25/60 (para carga de equipamentos)

Força: 20/55/80

Destreza: 20/55/80

Inteligência: 20/50/80 (para armamentos); 60/80 (para feitiços)

Fé: 20/50/80 (para armamentos); 60/80 (para encantamentos)

Arcano: 20/50/80 (para armamentos); 30/45 (para feitiços e encantamentos)

Equipamentos

Na coluna central, usuários podem selecionar as peças de armadura, talismãs e armamentos desejados. A ferramenta atualizará os efeitos ativos e os valores de atributos, defesa e resistência conferidos pelos equipamentos.

4 de 11 A coluna central apresenta todas as opções de armamentos, armaduras e talismãs de Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno A coluna central apresenta todas as opções de armamentos, armaduras e talismãs de Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Ao selecionar armamentos, é possível escolher o nível de melhoria, as Cinzas da Guerra e a Afinidade desejada. Além disso, a calculadora também apresenta os requisitos mínimos de atributos para o uso do armamento, no formato Força/Destreza/Inteligência/Fé/Arcano. Caso o texto esteja em vermelho, o personagem não possui os requisitos mínimos para usar o item.

5 de 11 Ao selecionar um armamento, é possível escolher entre as Cinzas da Guerra e Infusões oferecidas por Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Ao selecionar um armamento, é possível escolher entre as Cinzas da Guerra e Infusões oferecidas por Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

A somatória do dano causado pelo armamento é apresentada pelo campo Total AR, ao lado dos requisitos. Para calcular o valor ao usar o item com as duas mãos, basta selecionar a caixa Two-Hand, na parte de baixo da coluna. Usar um armamento com as duas mãos aumenta o valor efetivo de Força do personagem em 50%, e a ferramenta recalculará o valor de dano e dos requisitos mínimos.

6 de 11 Em Elden Ring, usar um armamento com as duas mãos aumenta em 50% o valor efetivo de Força — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Em Elden Ring, usar um armamento com as duas mãos aumenta em 50% o valor efetivo de Força — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Estatísticas Derivadas

A coluna da direita exibe os atributos derivados do personagem e não possui nenhuma interação por parte do jogador. Aqui, são exibidos os valores de Pontos de Vida, Pontos de Foco, Vigor, Carga de Equipamentos (com indicador de nível de carga), Equilíbrio e Descoberta. Abaixo dessas estatísticas, os valores de Defesa aos tipos de dano e de Resistência aos diferentes status e efeitos negativos do game são detalhados.

7 de 11 Os valores das estatísticas derivadas de Elden Ring serão ajustados automaticamente ao selecionar atributos e equipamentos — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Os valores das estatísticas derivadas de Elden Ring serão ajustados automaticamente ao selecionar atributos e equipamentos — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Na coluna central, abaixo dos armamentos, são listados todos os efeitos derivados de equipamentos e Grandes Runas atualmente selecionados.

8 de 11 Efeitos concedidos por equipamentos, Grandes Runas e amuletos são detalhados na calculadora de builds de Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Efeitos concedidos por equipamentos, Grandes Runas e amuletos são detalhados na calculadora de builds de Elden Ring — Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Feitiços

Na parte inferior da ferramenta, os usuários podem selecionar feitiços para memorização. A calculadora listará os requisitos de atributos, no formato Inteligência/Fé/Arcano, o número de slots necessários e o custo de PF da magia desejada. Abaixo dos feitiços, é possível selecionar as flechas e as setas equipadas.

9 de 11 Feitiços de Elden Ring podem ser selecionados na parte inferior da ferramenta, com seus requisitos mínimos e custo de PF — Foto: Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Feitiços de Elden Ring podem ser selecionados na parte inferior da ferramenta, com seus requisitos mínimos e custo de PF — Foto: Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Salvando, exportando e importando personagens

A última seção da calculadora permite que os jogadores salvem, exportem e importem personagens. Para isso, o player deve:

Passo 1: clicar no botão "Save" e selecionar o personagem recém-salvo na lista Select Build;

10 de 11 A calculadora permite que usuários salvem e exportem os personagens de Elden Ring criados com o uso da ferramenta — Foto: Foto: Reprodução/Alexandre Bueno A calculadora permite que usuários salvem e exportem os personagens de Elden Ring criados com o uso da ferramenta — Foto: Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Passo 2: para exportar, clique no botão Export e copie o texto da janela que se abrirá;

11 de 11 Para exportar um personagem de Elden Ring, copie o texto da janela para guardar ou compartilhar — Foto: Foto: Reprodução/Alexandre Bueno Para exportar um personagem de Elden Ring, copie o texto da janela para guardar ou compartilhar — Foto: Foto: Reprodução/Alexandre Bueno

Passo 3: para importar um personagem, clique no botão Import e cole o texto na janela pop-up.