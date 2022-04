Podcast para aprender inglês: como ouvir episódios do Duolingo no Spotify

O Duolingo disponibiliza um podcast para aprender inglês pelo Spotify. O programa “Histórias em Inglês com Duolingo”, disponível gratuitamente no app de streaming para celulares Android e iPhone (iOS), permite praticar listening em língua inglesa ao ouvir relatos sobre vários temas relacionados a cultura, sociedade e situações do dia a dia, além do contexto de pandemia. Confira, a seguir, como ouvir episódios do Duolingo no Spotify pelo celular.