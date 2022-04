Que horas Arthur Aguiar volta ao BBB 22? Veja como assistir ao vivo

Arthur Aguiar retorna do quarto secreto do Big Brother Brasil 22 às 13h desta quinta-feira (7). A volta do participante, que está no cômodo desde terça-feira (5), será transmitida ao vivo pela TV Globo. O momento poderá ser acompanhado também pelo Globoplay no computador e no aplicativo para Android e iPhone (iOS). Para ver quando Arthur Aguiar vai entrar no BBB e conferir a reação dos demais brothers, basta acessar o serviço de streaming por meio de uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente.