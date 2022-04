Revenge porn: plataforma previne vazamento de fotos íntimas; saiba usar

A Meta desenvolveu uma ferramenta para evitar que fotos e vídeos íntimos sejam compartilhados sem o consentimento do usuário no Facebook e no Instagram, ação que pode ser estar associada à prática de revenge porn. A iniciativa, lançada em dezembro de 2021 com uma tecnologia desenvolvida em 2017, é feita em parceria com mais de 50 organizações não governamentais de todo o mundo. O serviço está disponível no Brasil e ganhou versão em português e espanhol na última quarta-feira (30).