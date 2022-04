Rock in Rio 2022: como comprar ingresso online

A venda de ingressos do Rock in Rio 2022 abre ao público geral às 19h desta terça-feira (5). Interessados em adquirir seu lugar na Cidade do Rock devem acessar o site oficial do festival de música e realizar a compra por meio da plataforma Ingresso.com . O valor do ingresso é R$ 625. Estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos e demais cidadãos com direito à meia-entrada podem comprar o Rock in Rio Card pela metade do preço – R$ 312,50. Neste ano, o evento acontece nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.

O Rock in Rio 2022 terá atrações como Iron Maiden, Coldplay, Justin Bieber, Post Malone, Dua Lipa e Guns n' Roses ao longo dos sete dias de festival. Para comprar o Rock in Rio Card, que este ano será exclusivamente digital, os usuários deverão criar uma conta gratuita no site Ingresso.com e aguardar o horário de abertura das vendas para efetuar o pagamento. Pensando em ajudar você a garantir seu lugar na Cidade do Rock, o TechTudo explica, a seguir, como comprar ingresso para o Rock in Rio 2022 e lista dicas para fazer uma compra bem-sucedida.

1 de 6 Rock in Rio 2022: venda de ingressos começa às 19h de terça-feira (5) — Foto: Divulgação Rock in Rio 2022: venda de ingressos começa às 19h de terça-feira (5) — Foto: Divulgação

Dicas para comprar ingresso do Rock in Rio 2022

O primeiro passo para garantir seu ingresso no Rock in Rio 2022 é criar uma conta na plataforma Ingresso.com com antecedência. Usuários que deixam o cadastro para última hora podem acabar perdendo tempo durante o preenchimento dos dados e, consequentemente, ficando para trás na fila de espera virtual. Além disso, é importante logar na plataforma antes da abertura das vendas do Rock in Rio Card. Vale, inclusive, programar um despertador para tocar minutos antes das 19h.

Outra dica importante é garantir que a sua conexão à Internet seja estável. É preferível efetuar a compra por meio de uma rede Wi-Fi de alta velocidade do que pelos dados móveis do celular, por exemplo. Se você tiver mais de um dispositivo, como smartphone, computador e tablet, acesse o site oficial do Rock in Rio 2022 em todos os aparelhos para tentar garantir uma boa posição na fila virtual. Para maximizar suas chances no PC, abra o site em diferentes abas do navegador. Só tenha cuidado para não se perder em meio às diferentes opções.

Por fim, lembre-se de ter os documentos pessoais necessários para a compra, como CPF e RG, em mãos. Estudantes, por exemplo, devem ainda separar a carteirinha para garantir a meia-entrada. Por lei, têm direito ao benefício não só estudantes, como também menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda. Não se esqueça também de reservar o cartão de crédito que será usado durante a compra.

Rock in Rio 2022: como comprar ingresso online

Passo 1. Para realizar um cadastro no site Ingresso.com, acesse o endereço "https://minha-conta.ingresso.com/#/cadastrar" (sem aspas) e insira todos os dados solicitados. Em seguida, role para baixo para acrescentar outras informações;

2 de 6 Rock in Rio 2022: tela para realizar cadastro no site Ingresso.com — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Rock in Rio 2022: tela para realizar cadastro no site Ingresso.com — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Passo 2. Após preencher todos os campos, marque a opção "Não sou um robô" e clique em "Continuar';

3 de 6 Venda de ingressos Rock in Rio 2022: é preciso clicar em "Continuar" para completar cadastro no Ingresso.com — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Venda de ingressos Rock in Rio 2022: é preciso clicar em "Continuar" para completar cadastro no Ingresso.com — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Passo 3. Um e-mail de confirmação será enviado para a sua caixa de entrada. Clique em "Confirme seu e-mail" para concluir o procedimento;

4 de 6 Rock in Rio: ingressos são adquiridos pelo site Ingresso.com; é necessário validar cadastro por e-mail para efetuar compra — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Rock in Rio: ingressos são adquiridos pelo site Ingresso.com; é necessário validar cadastro por e-mail para efetuar compra — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Passo 4. Você será redirecionado ao site do Ingresso.com para inserir suas credenciais novamente. Preencha o CPF ou e-mail cadastrados, insira sua senha e clique em "Entrar";

5 de 6 Vendas Rock in Rio 2022: usuário deve inserir credenciais para fazer login e acessar a plataforma Ingresso.com — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Vendas Rock in Rio 2022: usuário deve inserir credenciais para fazer login e acessar a plataforma Ingresso.com — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Passo 5. Você terá acesso ao seu perfil pessoal. Nele, é possível visualizar os pedidos realizados, alterar dados pessoais e acrescentar formas de pagamento. Na seção "Rock in Rio", é possível clicar em "Conheça" para ser direcionado ao site oficial do evento.

6 de 6 Rock in Rio: site oficial pode ser acessado via Ingresso.com, ao clicar em "Conheça" — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Rock in Rio: site oficial pode ser acessado via Ingresso.com, ao clicar em "Conheça" — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Pronto. Agora que você já sabe como fazer cadastro no site Ingresso.com, aproveite as dicas para conseguir comprar ingressos do Rock in Rio 2022.

