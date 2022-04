Stats for Spotify: como usar site para descobrir seus artistas favoritos

Stats for Spotify é uma plataforma gratuita que permite descobrir as músicas mais escutadas pelo usuário do streaming. O serviço mostra um ranking das últimas quatro semanas, dos últimos seis meses e também o histórico geral da conta. Além disso, existe uma opção para saber os artistas mais ouvidos nos respectivos períodos, os gêneros musicais mais reproduzidos e uma lista com as canções escutadas recentemente naquele perfil, com data e hora.