Universidad Católica x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Universidad Católica e Flamengo se enfrentam, às 19h desta quinta-feira (28), pela terceira rodada do grupo H da Copa Libertadores da América 2022. A partida ocorre no estádio San Carlos de Apoquindo, Chile, e é transmitida ao vivo via Facebook Watch, na página da Conmebol Libertadores. O time brasileiro lidera o grupo e está invicto na competição sul-americana. Veja, a seguir, como assistir ao duelo entre Universidad Católica e Flamengo pela Libertadores 2022 no PC e no aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Vale ressaltar que também é possível acompanhar a transmissão em uma smart TV ou pela Apple TV .

1 de 8 Universidad Católica x Flamengo ao vivo: transmissão da partida ocorre via Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol Universidad Católica x Flamengo ao vivo: transmissão da partida ocorre via Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol

Facebook Watch não aparece na minha conta, o que eu faço? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Universidad Católica x Flamengo ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Flamengo pela Libertadores 2022 ao vivo, acesse a página do Facebook na web. Na tela inicial, clique no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo, e digite "Conmebol". Feito isso, aperte a tecla "Enter" no teclado;

2 de 8 Para acompanhar o duelo entre Flamengo e Universidad Católica é preciso buscar por "Conmebol" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para acompanhar o duelo entre Flamengo e Universidad Católica é preciso buscar por "Conmebol" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Mediante os resultados de pesquisa, escolha "CONMEBOL Libertadores" para ter acesso à página da transmissão da partida;

3 de 8 Usuário deve escolher o resultado correto para assistir à transmissão de Universidad Católica vs Flamengo na página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário deve escolher o resultado correto para assistir à transmissão de Universidad Católica vs Flamengo na página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, clique na aba "Mais" para ver novas opções e selecione a opção "Eventos" para visualizar a página com as próximas transmissões ao vivo disponíveis;

4 de 8 Menu para acesso aos eventos da página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Menu para acesso aos eventos da página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Na seção "Próximos eventos", role a página e localize o jogo "Católica x Flamengo". Feito isso, prima o botão "Tenho interesse", abaixo do nome da partida. Assim, você será notificado pelo Facebook quando a partida começar.

5 de 8 Jogo do Flamengo ao vivo e online: ao marcar o botão "Tenho interesse", usuário será lembrado do jogo no Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Jogo do Flamengo ao vivo e online: ao marcar o botão "Tenho interesse", usuário será lembrado do jogo no Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Universidad Católica x Flamengo ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo celular

Passo 1. Para assistir ao jogo entre Universidad Católica e Flamengo ao vivo no celular, abra o aplicativo do Facebook. No canto superior direito, toque no ícone de lupa para começar uma busca, tecle "Conmebol" e pressione o botão de pesquisar no teclado virtual do celular;

6 de 8 É preciso iniciar uma pesquisa pela página "Conmebol Libertadores" no app do Facebook para assistir ao jogo do Flamengo contra a Universidad Católica — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso iniciar uma pesquisa pela página "Conmebol Libertadores" no app do Facebook para assistir ao jogo do Flamengo contra a Universidad Católica — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Entre os resultados encontrados, escolha "CONMEBOL Libertadores". Na página seguinte, toque na aba "Eventos" para ver a lista com as próximas transmissões ao vivo de jogos da Libertadores;

7 de 8 Transmissão do jogo do Flamengo contra a Universidad Católica está disponível na seção de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão do jogo do Flamengo contra a Universidad Católica está disponível na seção de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Se o jogo do Flamengo não aparecer na seção "Próximos eventos", pressione o botão “VER TUDO” para abrir mais jogos. Ao encontrar a partida "Católica x Flamengo", pressione o ícone em formato de estrela para ativar um lembrete. Com isso, você receberá uma notificação do Facebook quando a transmissão ao vivo do jogo for iniciada.

8 de 8 Facebook Watch notifica torcedor sobre início do confronto sul-americano — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Facebook Watch notifica torcedor sobre início do confronto sul-americano — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial para assistir à partida entre Universidad Católica e Flamengo, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022.

