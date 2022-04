Xbox Cloud Gaming: como jogar na nuvem pelo console, PC e celular

Vale ressaltar que, com a possibilidade de utilizar o serviço de streaming de jogos no Xbox One, os usuários poderão jogar títulos lançados apenas para a nova geração de consoles. Isso porque os games rodam em um Xbox Series X virtual. Vale ressaltar que nem todos os jogos no catálogo do Game Pass estão disponíveis para streaming em nuvem.

1 de 10 Xbox Cloud Gaming está disponível no celular, Xbox, PC e tablet — Foto: Reprodução/Microsoft

Para ajudar os assinantes Ultimate a utilizarem o serviço, o TechTudo preparou um tutorial de como jogar com o Xbox Cloud Gaming.

1. No hub principal do console, acesse a aba de assinante do Game Pass, que fica localizada no lado esquerdo da tela;

2 de 10 Clique em Xbox Game Pass ao ligar seu console — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

2. Por lá, os jogos que estão disponíveis em cloud contam com um símbolo de nuvem na parte inferior da capa. Clique neles para escolher a opção de jogar em nuvem;

3 de 10 Jogos com o símbolo de nuvem indicado estão disponíveis para serem jogados em cloud — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 3. Ao selecionar o jogo desejado, basta clicar em executar, não em instalar.

4 de 10 Jogos disponíveis em nuvem podem ser executados sem download — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

PC

1. Primeiro, acesse o site da Microsoft Store (https://www.microsoft.com/pt-br/store/apps/windows) e procure pelo aplicativo Xbox na barra de pesquisa, que fica localizada na parte superior do site;

5 de 10 Na loja digital da Microsoft, procure pelo aplicativo do Xbox — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

2. Clique em obter e realize o download, que é gratuito, e instale o aplicativo;

6 de 10 Instale o aplicativo do Xbox no seu PC — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

3. Após o download, realize o login, abra o aplicativo do Game Pass e procure pela aba de “Cloud Gaming”. Ela fica localizada no menu no canto esquerdo da tela;

7 de 10 Ao logar no aplicativo, clique na aba de Cloud Gaming no canto esquerdo da tela — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

4. Ao acessar esta seção, basta procurar pelo jogo desejado e clicar no símbolo de nuvem para começar a jogar.

8 de 10 Selecione o título desejado e clique no botão de jogar para começar a curtir o Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Celular Android e iPhone

1. Nos celulares, acesse a loja de apps do seu sistema operacional: Play Store para Android e App Store para iPhone. Já na barra de pesquisa, que fica no topo da tela, procure pelo aplicativo Xbox Game Pass na loja;

9 de 10 Acesse a Play Store, ou App Store, e procure pelo aplicativo Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

2. Após o download e login, acesse o Xbox Game Pass no celular e procure pela aba em que está escrito “Nuvem” logo na tela inicial do aplicativo. Ao acessá-la, os games disponíveis para streaming em cloud estarão à mostra. Assim, selecione o título desejado e clique em jogar, não em instalar.

10 de 10 Ao acessar o aplicativo, clique na aba Nuvem e depois selecione o que vai jogar — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Vale ressaltar que, por se tratar de um serviço em nuvem, alguns dos títulos irão possuir uma fila de espera para acessar o game. Assim, é possível que o usuário tenha que esperar algum tempo antes de conseguir entrar nos servidores que estão hospedando o game em questão.