'Acorda, Pedrinho': como criar Reels com música que viralizou no Instagram

A música “Acorda, Pedrinho”, da banda de pop alternativo Jovem Dionísio, viralizou no Instagram . O áudio se tornou um sucesso na rede social na última semana e está sendo compartilhado principalmente no Reels . Os usuários estão adotando a trilha sonora para criar vídeos em diversas situações, como dancinhas, coreografias, desafios, situações engraçadas ou apenas como trilha sonora dos clipes.

Diversos artistas já gravaram vídeos com a música no Instagram, como Anitta, Tatá Werneck, Fátima Bernardes e Maísa. Nesta quarta-feira (25), a música está em primeiro lugar na lista de faixas mais tocadas do Brasil no Spotify, no Deezer e no Apple Music. Dados do Google Trends, plataforma que registra as pesquisas feitas no Google, mostram que o termo “Acorda Pedrinho” esteve em alta na última semana. Confira, a seguir, curiosidades sobre a música “Acorda, Pedrinho” e veja como gravar um Reels com a canção.

Quem canta Acorda, Pedrinho?

A música foi composta e gravada pela banda Jovem Dionísio, formada por cinco amigos de Curitiba. O grupo de pop alternativo existe desde 2018, mas antes disso os integrantes já tocavam juntos na extinta banda Huff, que tocava covers em churrascos e festas menores. A banda também é responsável por outro grande sucesso, “Pontos de exclamação”, que possui mais de 40 milhões de streams apenas no Spotify.

Quem é Pedrinho na música?

O tal Pedrinho é um homem de cerca de 50 anos que vivia dormindo no Bar do Dionísio – boteco curitibano que inspirou o nome da banda. Pedrinho é famoso no local e gosta de jogar sinuca no bar. Os integrantes da banda mostraram a música finalizada para Pedrinho, que ficou animado, mas um pouco contido.

Significado da música Acorda, Pedrinho

A música foi composta durante uma viagem do grupo para Irati, no interior do Paraná, em 2020. Segundo os integrantes da banda, a expressão não tem um significado concreto e nasceu por acaso. "Todo dia a gente acordava, pegava uma composição e, no fim do dia, tinha que ter uma música fechada. Acho que no quinto dia a gente fez 'Acorda, Pedrinho'. O Mendão (Gustavo Mendes) chegou com o refrão e a gente precisava do verso. E aí falamos: 'Cara, vamos cantar sobre o bar'".

"Eu peguei um caderninho e escrevi: 'acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato'. E os caras já levantaram: 'Vamos gravar isso!' O que a gente tinha de ideia ia gravando", lembrou o tecladista Bernardo Hey em entrevista ao G1. Em relação ao campeonato citado na letra, trata-se de uma competição de sinuca realizada no Bar do Dionísio, na qual Pedrinho ficou em terceiro lugar. A premiação foi uma caixa de cerveja.

Como criar Reels com a música Acorda, Pedrinho

Passo 1. Encontre um Reels com o áudio “Acorda Pedrinho” e toque no nome da canção, no rodapé da tela. A página da música será aberta. Então, selecione a opção “Usar áudio”;

Passo 2. Outra opção é abrir a ferramenta de busca e pesquisar pelo termo “Acorda Pedrinho”. Então, basta selecionar a opção “Áudio”, localizar a página oficial da música e tocar no botão “Usar áudio”;

Passo 3. Capture seu Reels normalmente, gravando os takes no botão principal – assim que você começar a gravar, a música será reproduzida. Depois de gravar, toque em “Avançar”;

Passo 4. Assista ao seu Reels e edite como quiser, usando o menu superior. Caso queira, toque em “Editar clipes” para gravar novamente. Prossiga no botão “Avançar” e, então, escreva uma legenda, edite a capa do vídeo e use as demais configurações, como localização e marcação de pessoas. Por fim, toque em “Compartilhar” para publicar.

Pronto. Aproveite as dicas para criar Reels com a música "Acorda, Pedrinho" no Instagram.

Com informações de G1

