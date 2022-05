Adobe Creative Cloud Express: como usar o editor 'estilo Canva'

Adobe Creative Cloud Express é uma plataforma online que permite criar artes grátis. A ferramenta é útil para fazer publicações para redes sociais, cartazes, panfletos, convites ou currículos de forma fácil, podendo ser usada diretamente no navegador do computador. O editor possui funcionamento semelhante ao Canva, permitindo que o usuário crie um layout do zero ou personalize modelos prontos. É possível mudar textos, cores e formas, bem como adicionar fotos próprias e elementos gráficos à arte. Ao final da edição, há a opção de baixar o arquivo para o PC ou enviar para impressão. Confira, a seguir, como usar o Adobe Creative Cloud Express para fazer artes online.