Anime Fighters no Roblox: saiba o que é e como jogar o game

Anime Fighters é um jogo de luta e aventura inspirado em animações japonesas. O game foi desenvolvido e lançado no Roblox , ficando disponível para jogar através do aplicativo. Nele, os usuários coletam lutadores para enfrentar os inimigos e progredir na jornada. Conforme o jogador avança, os adversários se tornam mais fortes e os players recebem mais opções de personagens para coletar. Além disso, mais conteúdo extra para diversificar os personagensé desbloqueado com o tempo.

Como o próprio Roblox, Anime Fighters também está está disponível para PC, Xbox One, Xbox Series X/S e celulares Android e iPhone (iOS). Atualmente, o jogo, lançado em janeiro de 2021, conta com uma comunidade de 66 mil usuários ativos. Confira, a seguir, como começar a jogar Anime Fighters no Roblox e conheça mais detalhes do game.

Como acessar Anime Fighters no Roblox

Passo 1. Para começar, acesse o site oficial do Roblox se estiver no PC, ou o aplicativo, se estiver em celulares e consoles;

Passo 2. No Roblox, pesquise por Anime Fighters na barra de busca;

Passo 3. Após acessar a página de Anime Fighters no Roblox (Anime Fighters Simulator), basta clicar no botão de download. Assim, o jogo será baixado e instalado na plataforma. Vale ressaltar que, após instalado, basta clicar no botão novamente para que o jogo seja aberto;

Como começar bem em Anime Fighters

Em Anime Fighters, a ideia é progredir por diferentes mundos e enfrentar inimigos utilizando os lutadores. Quando for começar, o jogador deve escolher entre dois personagens iniciais, cujo poder é o mesmo. Para atacar inimigos, basta clicar neles com o botão esquerdo do mouse. A clicar com o do meio, o lutador dará um golpe adicional.

Outro detalhe que pode ajudar o usuário a progredir mais rápido é sempre procurar por quests para fazer no mundo onde estiver. Para isso, basta procurar por um NPC com uma interrogação sobre sua cabeça ao chegar em lugares novos. Assim, o jogador consegue abrir missões adicionais para pegar equipamentos, lutadores e moedas.