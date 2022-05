Auto Chess: veja dicas para começar bem no jogo que mistura RPG e xadrez

Auto Chess é um jogo gratuito baseado em um mod feito para DotA 2 que tem download disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), além de Nintendo Switch , PC (via Epic Games ), PS4 , PS5 , Xbox One e Xbox Series X / S . O game, lançado em 2019, tem suas mecânicas inspiradas no xadrez clássico, ou seja, os jogadores são colocados em um tabuleiro para se enfrentar em batalhas decididas pela Inteligência Artifical do game. A diferença está na presença de elementos de RPG, como diferentes campeões e tipos de movimento. Pensando nisso, o TechTudo separou três dicas importantes para quem quer mandar bem ao começar a jogar o game. Veja a seguir:

1 de 4 Auto Chess nasceu como mod de Dota 2 e é inspirado em mecânicas do xadrez — Foto: Reprodução/Dragonest Auto Chess nasceu como mod de Dota 2 e é inspirado em mecânicas do xadrez — Foto: Reprodução/Dragonest

1. Descubra como posicionar os campeões

2 de 4 Entenda a forma que o campeão ataca para posicionar ele bem — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Entenda a forma que o campeão ataca para posicionar ele bem — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Assim como no xadrez, o posicionamento em Auto Chess é uma das partes mais importantes do jogo. Por isso, é necessário entender como funcionam os campeões para posicioná-los da melhor maneira possível. Se o jogador trabalhar com bonecos que atacam com corpo-a-corpo, por exemplo, é importante colocá-los a uma casa de distância dos inimigos. Vale ressaltar que, nesse game, a lógica dos RPGs prevalece: personagens fortes e que aguentam mais dano na frente, enquanto arqueiros e magos ficam atrás.

2. Aprenda sobre suas classes e estilos

3 de 4 São diversos campeões e classes. Escolha de acordo com o estilo de ataque. — Foto: Reprodução/Igor Oliveira São diversos campeões e classes. Escolha de acordo com o estilo de ataque. — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Para descobrir a melhor forma de posicionar os campeões, é preciso estar atento às suas classes. Elas são divididas em quatro estilos principais: assassino, tanque, corpo-a-corpo e longa distância. Os assassinos possuem a habilidade de saltar para trás das linhas inimigas e atacar de outro lado. Já os tanques são personagens que não tiram muito dano, mas resistem bem.

As unidades corpo-a-corpo utilizam de ataque físico de curta distância para infligir dano. Por fim, as de longa distância são arqueiros e magos que ficam posicionados atrás dos demais. Explorar as diferentes classes e estilo irá ajudar o jogador entender a melhor forma de aproveitar as habilidades dos campeões do jogo.

3. Atenção na hora de comprar

4 de 4 Administrar o seu ouro ajuda a montar a melhor formação de campeões — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Administrar o seu ouro ajuda a montar a melhor formação de campeões — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Em Auto Chess, o número de campeões que o jogador pode colocar no tabuleiro é equivalente ao nível. Se ele está no level 7, serão sete peças a serem colocadas para batalha. Conforme acumula ouro, o jogador pode adquirir novos campeões a cada rodada, além de experiência para subir seu nível. Pode parecer tentador gastar para progredir rápido, mas é importante saber que, a cada dez unidades de ouro que o usuário possuir no final da rodada, uma nova unidade é acrescida como bônus na próxima.

Outro detalhe é que, para evoluir a sua equipe, o jogador precisa analisar com cuidado as compras que faz. Isso porque, ao comprar três campeões iguais, eles podem ser evoluídos para uma versão mais forte. Para obter um campeão de nível duas estrelas, por exemplo, é necessário três daquele mesmo personagem de nível um. Já para conseguir um campeão de nível três, é necessário três campeões de nível dois e assim por diante. Por isso, é sempre bom estar atento na hora de ir às compras.