Bienal do Livro SP 2022: como comprar ingressos para o evento

Os ingressos para a 26ª edição da Bienal do Livro de São Paulo 2022 já podem ser comprados pelo site do evento. A feira acontece entre os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte, e terá atrações e palestras nas áreas da literatura, gastronomia, cultura e negócios. Além disso, cada dia de evento conta com de debates, intervenções artísticas, leitura de histórias e outras atividades. Os ingressos inteiros custam R$ 30, com direito a meia entrada (R$15), e o pagamento online pode ser feito via cartão de crédito ou Pix.