Close Friends do Twitter: como criar uma Roda e usar a função

A Roda do Twitter é um recurso que permite tuitar para seguidores selecionados, em formato semelhante aos "Close Friends" (Amigos Próximos) do Instagram. A novidade foi lançada no início de maio e possibilita criar uma “lista VIP” com até 150 contatos, que visualizarão os tuítes de forma exclusiva. Essas publicações secretas ficam escondidas dos demais usuários da plataforma. A função está disponível na versão web do microblog e nos aplicativos para Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como criar uma Roda do Twitter e usar a função no computador e no celular.