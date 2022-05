Como assinar Amazon Prime no plano anual pelo computador

Assinar o plano anual do Amazon Prime pode ser uma alternativa mais barata para o bolso do consumidor a partir de 20 de maio, quando a empresa aumentará o preço dos planos do serviço no Brasil. O pacote, que dá direito a serviços como Prime Video, Prime Music e frete grátis nas compras do site, sai a R$ 89,90 por ano. Dessa forma, todos os benefícios por 12 meses saem, proporcionalmente, a R$ 7,42 cada mês. Atualmente, o plano mensal custa R$ 9,90 e, com o reajuste, vai para R$ 14,90.