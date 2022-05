Como ativar localização no iPhone

Ativar a localização no iPhone (iOS) é um processo fácil e eventualmente necessário, já que apps de transporte ou de compartilhamento de localidade em tempo real precisam dele para funcionar corretamente. O recurso, que pode ser habilitado nas configurações do celular, também permite determinar os apps específicos que terão acesso ao mapeamento via GPS. Além disso, usuários ainda podem estabelecer quando o rastreio será feito pelos programas, entre "Sempre", "Nunca" ou "Durante o uso". Veja, a seguir, como ativar a localização no iPhone.