Como baixar e jogar Fortnite no celular Android e iPhone (iOS)

Fortnite é um Battle Royale popular da Epic Games que está disponível em várias plataformas, como PlayStation ( PS4 e PS5 ), Xbox One , Series X / S , PC e celulares Android e iPhone ( iOS ). Nos dispositivos móveis, porém, seu download foi removido das lojas de aplicativos graças a uma briga judicial da Epic com a Apple e outras empresas, deixando o game sem opções tradicionais de download. Com isso, o usuário não consegue baixar o jogo de forma simples, mas tem duas maneiras para acessar Fortnite no celular: por meio do Xbox Cloud Gaming , via streaming, ou através de um APK oficial oferecido pela própria desenvolvedora.

Vale lembrar que, rodando via Xbox Cloud Gaming, o game não exige uma assinatura ativa do Xbox Game Pass: basta acessar o site do serviço pelo navegador em qualquer celular ou computador. Confira, a seguir, como baixar e jogar Fortnite nos dispositivos móveis.

Como jogar Fortnite no iPhone

Passo 1. Abra o navegador Safari ou Firefox no seu celular e acesse o site oficial do Xbox Cloud Gaming (xbox.com/play). Se Fortnite não estiver na página inicial, procure o game no campo de buscas;

Passo 2. Toque na opção “Jogue de graça” (Play for free) e, em seguida, no botão “Prepare-se para jogar” (Get ready to play). Depois, adicione o game à tela inicial do celular;

Passo 3. Nessa etapa, uma conta Microsoft é necessária apenas para login. Pode ser a mesma usada no Windows, por exemplo. Logue com seus dados, volte para a página do Fortnite e inicie o jogo.

Após feito o procedimento, basta aproveitar o quanto quiser. O Fortnite também pede uma conta Epic Games para comprar conteúdos ou desbloquear itens e níveis. Vale ressaltar, no entanto, que ela também é gratuita. Além disso, é recomendado jogar com o celular na horizontal para ter uma visualização melhor de todo o game.

Como baixar e jogar Fortnite no Android via APK oficial

Caso o jogador prefira baixar o game e instalar no celular, no Android esta é uma opção através do APK oficial da Epic Games. Saiba como fazer:

Passo 1. Abra o navegador em seu Android e acesse o site oficial do jogo (https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/home);

Passo 2. Toque em “Jogar instantaneamente” e depois em “Baixar”;

Passo 3. Toque em “Garanta já” na tela que irá se abrir. Para baixar o aplicativo da Epic Games, confirme o download em “Fazer o download mesmo assim”. Vale ressaltar que, nesse caso, trata-se de um APK confiável, mesmo que não esteja disponível na Google Play Store de forma oficial;

Passo 4. Caso tenha problemas ao instalar, abra a configuração do celular como indicado e marque a opção “Permitir desta fonte”, para instalar apps desconhecidos;

Passo 5. Localize o aplicativo da Epic em seu celular, abra e toque em “Comprar” no campo do Fortnite. Apesar do comando, o jogo continua grátis; não é preciso se preocupar. Logo em seguida, toque em “Instalar”.

Agora é só aproveitar o Fortnite no Android, sem necessariamente passar pelo Xbox Cloud Gaming toda vez que quiser jogar. Basta tocar no ícone do jogo, abrir e se divertir. Lembrando que, mesmo desta forma, ele também exige uma conta grátis Epic Games para destravar conteúdos e comprar itens na loja.