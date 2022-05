Como baixar mapas no Google Maps para navegar offline

Baixar mapas no Google Maps, aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é possível com alguns passos simples. O download pode ser útil principalmente para quem vai se deslocar até um local desconhecido ou onde não há sinal de rede, já que permite visualizar trajetos mesmo sem conexão à Internet. Para obter a rota offline, porém, é preciso ter acesso à rede na hora do download e ainda estar logado no app com uma conta Google. No tutorial a seguir, veja como baixar mapas no Google Maps e navegar offline.