Como baixar Poppy Playtime em celulares Android, iPhone e no PC

Poppy Playtime é um jogo estilo survival horror com aspectos de arcade que lembra bastante Five Night at Freddy's . Desenvolvido pela MOB Games, o título está disponível para download em PC e em celulares Android e iPhone ( iOS ). Em computadores, o capítulo 1 do game é gratuito, e capítulo 2 custa R$ 20,69 (via Steam ). Já em celulares, o primeiro capítulo tem o preço de R$ 14,99 (Play Store) e R$ 16,90 ( App Store ) .

No game, a ideia é lutar para se manter vivo em uma fábrica abandonada repleta de segredos sinistros e brinquedos com sede de vingança. O jogador assume o papel de um ex-funcionário da empresa e precisa desvendar o mistério por trás do acidente que causou o fechamento da fábrica. O incidente aconteceu dez anos atrás e deixou todos os empregados presos no prédio. A seguir, veja como baixar e instalar Poppy Playtime no PC, via Steam, e em smartphones.

1 de 8 Poppy Playtime desafia jogadores a lutarem pela sobrevivência em meio a brinquedos assustadores — Foto: Divulgação/Gameplay Poppy Playtime desafia jogadores a lutarem pela sobrevivência em meio a brinquedos assustadores — Foto: Divulgação/Gameplay

👉 Como baixar Five Nights at Freddy's? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como baixar Poppy Playtime no iPhone

Passo 1. Acesse a App Store e clique em "Buscar", na barra inferior. O ícone é simbolizado por uma lupa e fica no canto direito da tela;

2 de 8 Acesse a App Store e clique em "Buscar" — Foto: Reprodução/Adânia Souza Acesse a App Store e clique em "Buscar" — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Passo 2. Digite "Poppy Playtime" na barra de pesquisa. Apenas o capítulo 1 está disponível, com preço de R$ 16,90. Para iniciar o download, é necessário clicar no ícone do preço e, na sequência, clicar no botão azul "Comprar";

3 de 8 Pesquise por Poppy Playtime e clique em "Comprar" para iniciar o download — Foto: Reprodução/Adânia Souza Pesquise por Poppy Playtime e clique em "Comprar" para iniciar o download — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Passo a passo do download de Poppy Playtime no Android

Passo 1. Acesse a Play Store. Na barra de busca da loja de aplicativos, pesquise pelo termo "Poppy Playtime";

4 de 8 Acesse a Play Store e busque por Poppy Playtime — Foto: Reprodução/Adânia Souza Acesse a Play Store e busque por Poppy Playtime — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Passo 2. Clique no primeiro resultado da pesquisa. Na página do Poppy Playtime Chapter 1 (aqui, da mesma forma, ainda não há o capítulo 2), clique no botão verde para realizar o download. O jogo custa R$ 14,99 na Play Store;

5 de 8 Entre na página do Poppy Playtime Chapter 1 e clique no botão verde para realizar a compra — Foto: Reprodução/Adânia Souza Entre na página do Poppy Playtime Chapter 1 e clique no botão verde para realizar a compra — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Como instalar Poppy Playtime no PC (via Steam)

Passo 1. Acesse a página do Poppy Playtime no Steam. A plataforma pode solicitar a confirmação da idade do usuário, já que o conteúdo do jogo envolve violência e medo. A classificação indicativa do título é de 14 anos. Aqui, além do primeiro capítulo, o capítulo 2 também está disponível e pode ser encontrado na própria página do jogo original;

6 de 8 Acesse a página do Poppy Playtime na Steam — Foto: Reprodução/Adânia Souza Acesse a página do Poppy Playtime na Steam — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Passo 2. Com a chegada do capítulo 2, a versão original está disponível de graça no Steam. Role a página para baixo e clique no botão verde "Jogar". Já o novo capítulo fica disponível por US$ 9,99, (aproximadamente R$ 52 na cotação atual). Vale ressaltar que o game ainda não tem versão traduzida para o português;

7 de 8 Poppy Playtime está disponível gratuitamente para PC, mas nova versão é paga — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Poppy Playtime está disponível gratuitamente para PC, mas nova versão é paga — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Passo 3. Selecione a forma de pagamento que preferir e clique no botão verde "Continuar" para concluir a compra de Poppy Playtime. O jogo requer Windows 10 com sistema operacional e processador de 64 bits;

8 de 8 Selecione um método de pagamento e clique em "Continuar" para concluir a compra — Foto: Reprodução/Adânia Souza Selecione um método de pagamento e clique em "Continuar" para concluir a compra — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Com informações de Screen Rant